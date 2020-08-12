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Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации в здравоохранении Баткена

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, ознакомился с ходом цифровизации системы здравоохранения на примере Кадамжайской районной территориальной больницы. Об этом сообщает пресс-служба гла

Директор больницы Залкар Баймуратов проинформировал, что она оказывает медицинские услуги жителям двух городов и 13 айыльных аймаков или 105 сел района.

Отмечено, что в больнице успешно внедряются цифровые методы при оказании медицинских услуг - прием пациентов, история болезни, направления врачей, результаты анализов, обследований и др. ведутся в электронном формате.

Эти меры позволяют значительно снизить временные затраты граждан и повысить удобства для них.

Кроме того, в условиях пандемии коронавирусной инфекции в указанной больнице созданы условия для предоставления гражданам соответствующей медицинской помощи, имеется запас лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

В беседе с медицинским персоналом Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил, что в столь отдаленном Кадамжайском районе удалось достичь таких позитивных результатов по цифровизации деятельности территориальной больницы.

Президент подчеркнул, что в рамках государственной политики цифровой трансформации страны, особое место занимает цифровизация системы здравоохранения. Добавил, что меры по цифровизации направлены на повышение уровня качества предоставляемых медицинских услуг населению и обеспечению прозрачности в управлении системой.

Глава государства также с удовлетворением отметил, что благодаря реализации политики по цифровизации в последние два года, Кыргызстану удалось занять второе место среди стран Центральной Азии по уровню развития электронного правительства по итогам исследований ООН.

В завершение беседы Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что в рамках регионального развития, внедрение современных цифровых методик в деятельности медицинских учреждений является приоритетным направлением.


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URL: https://www.vb.kg/390956
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, здравоохранение, информационные технологии, Кыргызстан, больница
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