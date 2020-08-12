Жээнбеков: Фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, осмотрел крупный плодово-ягодный сад в Кадамжайском районе Баткенской области, находящегося в ведении общественного объединения "Берекелүү суу". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель объединения Имар Саматов проинформировал, что общая площадь территории сада составляет порядка 100 га. Здесь методом капельного орошения выращиваются саженцы яблок, винограда, малины, баткенского урюка.

Рабочими местами обеспечены 450 местных жителей.

Имар Саматов добавил, что целью общественного объединения является повышение социально-экономического положения местного населения, снижение внутренней и внешней миграции и увеличение местного бюджета путем освоения орошаемых земель с использованием передовых сельскохозяйственных технологий.

Реализация данного проекта осуществляется при содействии международных организаций.

Также на территории организован питомник по адаптации и выращиванию фруктовых саженцев, привезенных из стран Европы.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что отечественные фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства, несмотря на возникающие трудности.

Он рассказал об основных направлениях государственной политики регионального развития, деятельности финансовых институтов - Российско-Кыргызского фонда развития, ОАО "Гарантийный фонд", которые в приоритетном порядке оказывают содействие сельским товаропроизводителем и предприятиям на местах.

Глава государства выразил благодарность сельским предпринимателям за инициативность и содействие в развитии своего региона, а также призвал местные власти оказывать им всяческое содействие.