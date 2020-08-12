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В Москве телеведущий напал с кулаками на мигранта из Кыргызстана (видео)

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- Екатерина Улитина
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В Москве известный телеведущий MTV Артур Цветков поскандалил и подрался в кафе с официантом из Кыргызстана.

Конфликт произошел из-за того, что телеведущий зашел в кафе со спущенной на подбородок маской, а официант сделал ему замечание. Спор на повышенных тонах перерос в драку.

Звезда MTV угрожал депортировать кыргызстанца и оскорблял его. После этого вызвал полицию и написал заявление.

После публикации видеозаписи в сети, которая вызвала негативный отклик, Артур Цветков записал видеообращение. Он заявил, что останется при своем мнении: "Кому что то не нравится, Родина вас ждёт. Вы можете писать и говорить все что угодно, у медали всегда есть две стороны!", - написал ведущий.

Он также добавил, что его претензия относится к повару, который должен быть на кухне, а не в зале.


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URL: https://www.vb.kg/390960
Теги:
Россия, драка, Москва, Кыргызстан, журналисты, Мигрант
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