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"Кыргызстан продолжит поддержку военнослужащих, служащих на границе"

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- Бакыт Басарбек
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"Государство продолжит поддержку военнослужащих, особенно стоящих на страже наших границ", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, во время закладки капсулы под строительство нового жилого дома для пограничников в Баткенской области.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Райимберди Дуйшенбиев проинформировал, что строительство жилого дома предусмотрено для военнослужащих войсковой части 2022 Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, выполняющих задачи по охране государственной границы с соседними Таджикистаном и Узбекистаном.

Служебный дом будет состоять из трех этажей и рассчитан на 24 квартиры.

По завершению строительства вышеуказанного дома, военнослужащим, проходящим службу в непростых условиях будут предоставлены комфортные жилища для проживания.

Глава государства осмотрел территорию части, а также пообедал вместе с пограничниками.

В беседе с ними Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что охрана государственной границы страны является одним из столпов ее независимости, создание наиболее комфортных условий для несения службы и улучшения жизнедеятельности военнослужащих всегда будет в приоритете государства.


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URL: https://www.vb.kg/390961
Теги:
граница, строительство, Погранслужба, Сооронбай Жээнбеков
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