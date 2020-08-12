В Баткенской области начат выпуск средств индивидуальной защиты

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, ознакомился с деятельностью текстильной фабрики компании "Cool bros" в г. Кызыл-Кия Баткенской области. Об этом сообщает пресс-службы главы государства.

Директор предприятия Суймонкул Жолдубаев проинформировал, что фабрика оснащена современным швейным оборудованием и может производить до 500 тысяч швейных изделий в месяц.

На данный момент рабочими местами обеспечены 350 человек, в перспективе планируется увеличить эту цифру до 500. Основная часть выпускаемой продукции экспортируется на рынки Российской Федерации.

Кроме того, с учетом текущей эпидемиологической ситуации, был начат выпуск средств индивидуальной защиты для населения и медицинских работников.

Суймонкул Жолдубаев также поделился планами по открытию подобных предприятий во всех регионах страны.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что социально ответственные предприниматели не остались в стороне в сложившейся ситуации и вносят свой вклад в борьбу с пандемией.

Президент Сооронбай Жээнбеков заверил, что подобные инициативы всегда найдут поддержку государственных структур.