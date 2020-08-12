Президент посетил ряд промышленных объектов Баткенской области

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 августа, ознакомился с деятельностью ряда промышленных объектов Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства посетил предприятие "Бетон стандарт" в Кадамжайском районе, который включает в себя бетонный завод, завод по производству железобетонных изделий и другие производственные цеха.

Руководитель предприятия Сайидумархон Муккарамов сообщил, что в текущем году планируется привлечение дополнительных инвестиций и увеличение объема производства в среднем ежедневно до 500 кубов бетона, 8-10 тыс. бетонных изделий, 800-900 тонн песчаного гравия.

Далее в г. Кызыл-Кия Президент ознакомился с деятельностью шиферного завода, построенного предприятием ОсОО "Кант ТШП".

Руководитель завода Санжар Капаров проинформировал, что годовой объем производства составляет 3,7 млн штук шифера на сумму порядка 1,1 млрд сомов. Предприятие обеспечивает рабочими местами 150 человек.

Общий объем инвестиций в завод составил порядка 298 млн сомов. Для увеличения производственной мощности были в том числе привлечены льготные средства Российско-Кыргызского фонда развития.

Выпускаемая продукция реализуется на внутреннем рынке Баткенской и Ошской областей. В перспективе планируется начать экспорт в Узбекистан и Таджикистан.

Президент Сооронбай Жээнбеков остался доволен масштабами производства указанных предприятий. Напомнил, что на сегодняшний день созданы хорошие условия для привлечения льготных кредитных ресурсов финансовых институтов на места.

Глава государства отметил, что активная позиция подобных предпринимателей способствует укреплению социально-экономического положения регионов, создаются рабочие места для местного населения, увеличиваются социальные отчисления и налоги в бюджет.

Напомним, что поддержка и содействие развитию промышленного потенциала на местах является одним из основных приоритетов государственной политики регионального развития.