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В Китае новая машина может поднять этаж за 80 минут

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- Нина Ничипорова
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Недавно на одном из строительных объектов была успешно применена машина для строительства жилья, разработанная 3–м инженерным бюро China State Construction Engineering Corporation. Подъем одного этажа с помощью этой машины на 3 метра занимает всего 80 минут.

Как отметил Ван Лэй из Научно–исследовательского института инженерных технологий 3–го инженерного бюро, это новый тип облегченной строительной машины, который сочетает в себе функции внешней защитной рамы, телескопического навеса, гидравлической распределительной машины и другие функции. У новой машины имеются такие превосходства, как легкая конструкция, большая несущая способность, многоуровневая защита от падения и так далее.

"Строительная машина может поднять высоту пола за время до 80 до 90 минут, а строительство одного этажа занимает всего три дня. По сравнению с традиционной машиной для строительства, которая может закончить этаж только за шесть дней, новая машина определено более эффективна", - заявил директор проекта Чэн Дун. Он также рассказал, что большинство материалов оборудования спроектировано с собранными узлами, а коэффициент оборота при переработке составляет более 90%. В следующей эксплуатации необходимо только добавить небольшое количество нестандартных компонентов. Строитель Лю Вэньцзюнь добавил, что раньше приходилось разбирать большую опалубку на пять или шесть частей и поднимать их на верхний этаж. Теперь же их можно повесить на машину без разбора на части.


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URL: https://www.vb.kg/390965
Теги:
Китай, строительство
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