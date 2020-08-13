В Китае новая машина может поднять этаж за 80 минут

Недавно на одном из строительных объектов была успешно применена машина для строительства жилья, разработанная 3–м инженерным бюро China State Construction Engineering Corporation. Подъем одного этажа с помощью этой машины на 3 метра занимает всего 80 минут.

Как отметил Ван Лэй из Научно–исследовательского института инженерных технологий 3–го инженерного бюро, это новый тип облегченной строительной машины, который сочетает в себе функции внешней защитной рамы, телескопического навеса, гидравлической распределительной машины и другие функции. У новой машины имеются такие превосходства, как легкая конструкция, большая несущая способность, многоуровневая защита от падения и так далее.

"Строительная машина может поднять высоту пола за время до 80 до 90 минут, а строительство одного этажа занимает всего три дня. По сравнению с традиционной машиной для строительства, которая может закончить этаж только за шесть дней, новая машина определено более эффективна", - заявил директор проекта Чэн Дун. Он также рассказал, что большинство материалов оборудования спроектировано с собранными узлами, а коэффициент оборота при переработке составляет более 90%. В следующей эксплуатации необходимо только добавить небольшое количество нестандартных компонентов. Строитель Лю Вэньцзюнь добавил, что раньше приходилось разбирать большую опалубку на пять или шесть частей и поднимать их на верхний этаж. Теперь же их можно повесить на машину без разбора на части.