Начисление компенсаций медикам. Акиму Сокулукского района объявлен выговор

Главе государственной администрации – акиму Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики Асылбеку Сатывалдиеву объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением решений Республиканского оперативного штаба, что привело к задержке положенных компенсационных выплат медицинским сотрудникам Сокулукского района, работающим с больными с COVID-19.

Напомним, медики села Кунтуу обратились в VB.KG с жалобой, что не получили обещанную правительством надбавку за работу в красной зоне. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Республиканского оперативного штаба. Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил рассмотреть данный вопрос и принять меры дисциплинарного характера в отношении ответственных лиц, допустивших задержку дополнительных компенсационных выплат медицинским сотрудникам.