Погода
$ 77.90 - 78.20
€ 90.35 - 91.67

Начисление компенсаций медикам. Акиму Сокулукского района объявлен выговор

169  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главе государственной администрации – акиму Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики Асылбеку Сатывалдиеву объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением решений Республиканского оперативного штаба, что привело к задержке положенных компенсационных выплат медицинским сотрудникам Сокулукского района, работающим с больными с COVID-19.

Напомним, медики села Кунтуу обратились в VB.KG с жалобой, что не получили обещанную правительством надбавку за работу в красной зоне. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Республиканского оперативного штаба. Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил рассмотреть данный вопрос и принять меры дисциплинарного характера в отношении ответственных лиц, допустивших задержку дополнительных компенсационных выплат медицинским сотрудникам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390968
Теги:
Кубатбек Боронов, Чуйская область, Кыргызстан, медики, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  