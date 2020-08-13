В Бишкек из Санкт-Петербурга вернулся еще 151 кыргызстанец

Сегодня, 13 августа, в Кыргызстан прибыл рейс авиакомпании "Авиа Траффик Компани" по маршруту "Санкт-Петербург – Бишкек", которым в Кыргызстан из России вернулся 151 гражданин, включая малолетних детей. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Ввиду ограниченного количества посадочных мест на борту и большой численности желающих вернуться в Кыргызстан граждан, список пассажиров на данный рейс сформирован комиссией при Оперативном штабе взаимодействия кыргызстанцев, проживающих в г. Санкт-Петербурге.

Комиссионный отбор производился на основании личных обращений граждан Кыргызской Республики по гуманитарным критериям. В частности, данным рейсом прибыли студенты, обучающиеся в российских ВУЗах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане: имеющие тяжелые заболевания и ранее выехавшие в Россию для проведения хирургических операций и других неотложных медицинских процедур; уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников; находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Работа по возвращению в Кыргызстан граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах продолжается.

Данный рейс осуществлен в реализацию договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России, достигнутых во исполнение поручения президента и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан КР, находящихся в иностранных государствах вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире.