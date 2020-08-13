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Русскому языку в мире поможет правительственная комиссия РФ

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- Евгений Денисенко
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Сохранение и обеспечение русского языка в России и в мире – такова цель специальной правительственной комиссии, образованной кабмином РФ.

Постановление о ее создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, возглавит новую комиссию министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

К числу ее основных задач отнесены анализ действующих норм современного русского языка и их совершенствование, обеспечение согласованных действий органов власти в реализации государственной политики в сфере сохранения, развития и защиты русского языка. Для реализации этих задач комиссия будет разрабатывать требования к составлению словарей, содержащих нормы русского литературного языка, порядок проведения их экспертиз, концепцию государственной языковой политики.

Михаил Мишустин также отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос повышения уровня подготовки специалистов - в первую очередь тех, чья деятельность связана с использованием русского языка.

Как отметили в "Россотрудничестве", сегодня сохранением и популяризацией русского языка за рубежом занимаются, в том числе, российские центры науки и культуры. На базе 66 представительств этого федерального агентства в 58 странах мира работают курсы русского языка. "Россотрудничество" ежегодно поставляет учебники, в том числе и по русскому языку, в зарубежные школы, где обучение ведется на русском.

В Кыргызстане российские центры науки и культуры действуют в Бишкеке (открыт в 2011 году) и Оше (2016 год). Деятельность их осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и КР. В "Россотрудничестве" также отметили, что при поддержке таких центров в Кыргызстане и Таджикистане реализуется гуманитарный проект Министерства просвещения РФ, в рамках которого российские учителя приезжают в эти республики преподавать русский язык в местных школах.


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URL: https://www.vb.kg/390975
Теги:
наука, правительство, Россия, русский язык, культура, Кыргызстан
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