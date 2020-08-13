Ученые РФ спрогнозировали миграционную ситуацию в ЕАЭС

Специалисты Сибирского института управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ сделали прогноз развития миграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. В связи со складывающейся сегодня из-за пандемии ситуацией обозначено два прогнозных варианта: краткосрочный и долгосрочный.

Что касается краткосрочного сценария, то для него определены два возможны два варианта развития миграционного обмена между регионами России и странами – участницами ЕАЭС: оптимистический и пессимистический.

Первый из них таков: после официального завершения ограничительный мер пандемии экономика России быстро восстанавливается за счет государственной поддержки, спрос на труд мигрантов растет за счет расширения сферы доставки, сферы социальных услуг по уходу, сельского хозяйства, мелкой розничной торговли, мигранты получают больше возможностей легального трудоустройства. Эти события подразумевают восстановление прежнего миграционного обмена уже в течение краткосрочного периода времени.

Пессимистический прогнозный вариант заключается в следующем: экономика находится в глубоком кризисе, спрос на рынке труда находится на низком уровне, мигранты вынуждены конкурировать за рабочие места с местным населением, уровень безработицы растет, уровень коррумпированности миграционной сферы увеличивается, усиливается сверх эксплуатация труда мигрантов, есть риски невыплаты заработной платы. Данный вариант предусматривает резкое сокращение миграционного обмена между Россией и странами ЕАЭС, с последующими тенденциями увеличения или еще большего сокращения в зависимости от экономической конъюнктуры.

Если рассматривать долгосрочный сценарий, то, по мнению руководителя Центра социальной демографии Института социальнополитических исследований РАН, член-корреспондента РАН, доктора экономических наук С.Рязанцева, возможны экстенсивный и интенсивный сценарии развития миграционных процессов в ЕАЭС.

Экстенсивный сценарий предполагается в условиях расширения ЕАЭС, при условии, что в будущем существенно усилится конкуренция за трудовые ресурсы. И это повлечет за собой демографическое и территориальное расширение международных интеграционных объединений для достижения устойчивого социальноэкономического развития, в связи с чем встанет вопрос о вхождении новых членов состав ЕАЭС.

Интенсивный сценарий предполагает стабилизацию единого рынка труда ЕАЭС в будущем, которая может произойти за счет не только роста количества, но и увеличения качества рабочей силы, прежде всего ее профессиональной квалификации. Доминирование в миграции низкоквалифицированной рабочей силы усиливает проблемы социокультурной адаптации мигрантов в принимающих странах, а также обостряет ситуацию с медицинским обслуживанием, обеспечением жильем, перегрузкой транспортной и социальной инфраструктуры.

Приоритетным направлением развития ЕАЭС специалисты РАНХиГС считают формирование инновационной экономики, которая требует квалифицированных рабочих и высококвалифицированные кадры. Существует также объективная необходимость развивать инновационную инфраструктуру и создать единое образовательное пространство.

"В связи с этим представляется, что важно создать благоприятные условия для стимулирования миграции высококвалифицированных специалистов. Речь идет о создании их единого рынка труда через механизмы инновационной и образовательной инфраструктуры. Трудовая миграция таких специалистов – важный фактор, который положительно скажется на национальных рынках труда всех государств ЕАЭС", - убеждены авторы исследования.