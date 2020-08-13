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Получатели госипотеки могут получить отсрочку и снижение процентной ставки

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- Екатерина Улитина
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Получатели госипотеки могут получить отсрочку по выплатам взносов, а также снизить на 1% свою процентную ставку. Об этом в ходе брифинга сообщила председатель Государственной ипотечной компании Эльмира Абжапарова.

- Учитывая сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса Госипотечная компания оказывает поддержку гражданам, имеющих трудности с погашением ипотечного кредита, путем предоставления отсрочек по кредиту. Для получения отсрочки по ипотечному кредиту необходимо обратиться с заявлением в банк, в котором гражданин получил кредит. Сотрудниками банка каждое заявление будет рассмотрено индивидуально, - сказала Эльмира Абжапарова.

По ее словам, начиная с апреля текущего года по сегодняшний день отсрочки платежей по кредитам предоставлены более 1 тыс. гражданам на сумму свыше 42 млн сомов.

- Также в помощь гражданам мы снизили процентные ставки по кредитам на 1% пункт. Процентные ставки снижены по всем ипотечным кредитам, выданным до 1 ноября 2018 года с 8-10% годовых до 7-9% годовых (в зависимости от первоначального взноса). Также по механизму "Индивидуальное строительство жилья" процентные ставки снижены с 8-12% до 7-11% годовых (11% годовых на период строительства). Снижение процентных ставок получили более 2,5 тысяч семей, - отметила она.

В целом, госипотечной компанией выдано более 4,7 тыс. кредитов на сумму 5,5 млрд сомов.

В настоящее время сотрудники Госипотечной компании работают в удаленном режиме по всем вопросам можно обращаться по телефонам: 0770 712 100; 0550 121 165; 0772 549 790; 0701 85 85 99


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URL: https://www.vb.kg/390984
Теги:
ипотека, кредит, Кыргызстан
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