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Этнические кыргызы могут получить бесплатное образование в вузах КР

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- Оксана Гут
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Этнические кыргызы могут получить бесплатное образование в вузах Кыргызстана. Начат прием документов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

МОиН КР объявляет конкурс на бюджетные места для бесплатного обучения в вузах Кыргызстана. В конкурсе могу принимать участие этнические кыргызы - граждане Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Китайской Народной Республики, Турецкой Республики и Республики Казахстан.

Для участия в конкурсе кандидатами предоставляются следующие документы:

1. Заявление на имя заместителя министра;

2. Анкета;

3. Копия паспорта либо свидетельства о рождении (в случае, если кандидат еще не получил паспорт), переведенная на русский или кыргызский язык, нотариально заверенная;

4. Копия документа об образовании (аттестат или диплом), с приложениями, переведенная на русский или кыргызский язык, нотариально заверенная;

5. Справка об уровне образования (выдается в Министерстве образования и науки Кыргызской Республики);

6. Справка о составе семьи;

7. Сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие достижения кандидатов в академической сфере;

8. Мотивационное эссе на русском либо кыргызском языках - только для этнических кыргызов, находящихся на территории КР;

9. Медицинская справка 086-у.

Срок приема документов - до 15 сентября.

Форму для скачивания можно найти здесь.


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URL: https://www.vb.kg/390986
Теги:
абитуриент, вуз, Казахстан, образование, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Министерство образования
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