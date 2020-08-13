В Бишкеке планируется отключить от электроэнергии более 10 тысяч абонентов

ОАО "Северэлектро" планирует дистанционное отключение более 10 тысяч бытовых абонентов в городе Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 26 марта ОАО "Северэлектро" по рекомендации правительства на 3 месяца прекратило отключение абонентов за дебиторскую задолженность. Но так как в настоящее время все почтовые отделения работают в штатном режиме, ОАО "Северэлектро" возобновляет обычный режим работы. Так, 17,18 августа, акционерное общество намерено дистанционно отключить электроснабжение более 10 000 бытовых абонентов за несвоевременные платежи. Во избежание неудобств "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

Напомним, ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Quickpay", "Pay24", "UMAI", "KICB", "БТА Банк", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Элсом", кассах "Айыл Банка", "Дос Кредо Банка", "БТА Банка", "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Также абоненты счета за электроэнергию могут оплатить в Сервисном центре ОАО "Северэлектро", расположенного по адресу Тоголок Молдо, 70 А. Для удобства абонентов в будние дни Сервисный центр работает без обеденного перерыва с 08:00 до 17:00, а в субботу с 08:00 до 12:00 час.

Электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.