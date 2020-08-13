Жээнбеков: Мы приложим все усилия для улучшения положения врачей

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 августа, в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью медицинских объектов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства осмотрел ход строительных работ в Джалал-Абадской областной клинической больнице.

В данное время здесь возводится новый двухэтажный корпус на 100 мест.

Также Президент осмотрел новое здание отделения неотложной помощи Джалал-Абадской областной клинической больницы, строительство и оборудование которого было осуществлено при содействии Правительства Германии.

По данным директора больницы Кумара Ботокараева, со следующей недели новое здание отделения неотложной помощи начнет полноценное функционирование.

Президент Сооронбай Жээнбеков в беседе с медработниками напомнил о проводимой работе по ремонту простаивающих зданий для перепрофилирования их под современные больницы.

"Вспышка коронавирусной инфекции остро выявила проблему нехватки больниц и медицинских кадров", - подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что на основе принципов государственно-частного партнерства также будут простроены больницы нового типа, в которых население сможет получать комплексные медицинские услуги.

"Мы приложим все усилия для повышения зарплат и улучшения социального положения врачей. В этом мы будем опираться на результаты, которых добьемся путем цифровизации всех сфер, оказывающих государственные услуги населению, в том числе здравоохранения. Эти меры будут приниматься в целях уменьшения теневой экономики, увеличения поступлений средств в бюджет страны. Данные средства мы направим на повышение заработной платы работников социальной сферы", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент Сооронбай Жээнбеков, еще раз отметив важность цифровизации, призвал руководство больницы в оперативном порядке внедрить ее при оказании медицинских услуг населению.