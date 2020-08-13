Подозреваемого в педофилии гражданина Турции задержали в Кыргызстане

Накануне сотрудниками НЦБ Интерпола МВД КР задержан гражданин Турции Ч.О., 1988 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинению в сексуальном насилии над

несовершеннолетним и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержанный доставлен в следственную службу ГУВД г.Бишкек для принятия процессуального решения в соответствии с нормами УПК Кыргызской Республики.

По полученным данным преступление совершено в 2011 году, по линии Интерпола вышеуказанный гражданин разыскивается с 2020 года. НЦБ Интерпола в Турции - инициатор международного розыска уведомлено.

Кроме этого, в ходе мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола в КР установлено местонахождение без вести пропавшего гражданина Турции Х.Ч., 1958 г.р., который разыскивался по линии МОУП - Интерпол с 2010 года по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики.

По предварительным данным вышеуказанный гражданин прибыл в Кыргызстан в

2005 году, проживал с тех пор в разных местах.