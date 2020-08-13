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В заповеднике Каратал-Жапырык сотрудники ГАООС собрали более тонны мусора

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Государственного природного заповедника "Каратал-Жапырык" провели экологическую акцию "Чистые горы". Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и ЛХ).

Основной целью экологической акции является привлечь внимание общественности и молодежь сохранению уникальной экосистемы и биоразнообразии Кыргызстана.

В рамках мероприятий участники акции на территории геологического заказника установили информационные баннеры и панно, содержащее информацию по сохранению экосистемы, соблюдению чистоты и порядка, а также провели масштабную работу по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий парковых зон и ООПТ.

Всего в день акции сотрудники природного заповедника "Каратал-Жапырык" установили более 50 информационных баннеров, а также собрали более 1 тонн твердо-бытовых и других отходов. Собранный различный мусор вывезен в полигон.

"В связи с пандемией и корановирусной инфекцией в этом году число отдыхающий в государственном природном парке "Каратал-Жапырык" сравнительно с прошлым годом намного сократилось. Но, тем не менее, многие отдыхающие не уважают трудоемкий труд экологов и не убирают за собой бытовые отходы и оставляют после себя горы различного мусора",- отмечает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

"Общая территория Государственного природного заповедника "Каратал-Жапырык составляет 36 тыс. 392,6 га. Из них площадь заповедной зоны составляет 6 тыс. 111, 9 га, ядерная зона 24 тыс. 522 га и буферная зона 5 тыс. 758,7 га. Заповедник состоит из трех основных участков: Каратал, Сон-Куль и Чатыр-Куль", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/390997
Теги:
мусор, субботник, экология, Кыргызстан
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