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В Узгенском районе завершается строительство современного родильного отдела

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 августа, ознакомился с ходом строительства нового здания родильного отделения Узгенской районной территориальной больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечено, что данное родильное отделение, рассчитанное на 60 коек, было построено в 1965 году. С момента ввода в эксплуатацию капитального ремонта здания не проводилось.

Вопрос о необходимости строительства нового здания поднимался несколько раз, однако проблема оставалась нерешенной из-за отсутствия финансирования.

Для решения вопроса были проведены переговоры с представителями кувейтского благотворительного фонда "Ас-Сафа" и в декабре 2019 года началось строительство нового корпуса родильного отделения.

В настоящее время большая часть строительных работ завершена, ввод в эксплуатацию ожидается осенью 2020 года. Новое здание отделения будет оснащено современным медицинским оборудованием.

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил, что наличие таких больниц, оснащенных по современным требованиям - это прежде всего забота о здоровье сельчан.


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URL: https://www.vb.kg/390999
Теги:
Джалал-Абадская область, Сооронбай Жээнбеков
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