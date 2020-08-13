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Президент отметил важность поддержки бизнеса через льготные кредиты

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 августа, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью камнерезного предприятия в Узгенском районе.

Исполнительный директор предприятия Мырзабек Жоробеков проинформировал, что камнерезный цех был сдан в эксплуатацию в августе 2019 года. Продукция пользуется спросом на местном рынке, а также экспортируется в соседние Казахстан и Узбекистан.

На организацию предприятия было вложено 140 миллионов сомов, в том числе собственные средства и льготный кредит Российско-Кыргызского фонда развития.

Предприятие, оснащенное новейшими технологиями, производит декоративную высококачественную строительную плитку. Технологический процесс дает экологически чистое и безотходное производство.

Глава государства отметил важность поддержки региональных предпринимателей через льготные кредиты.

"Средства финансовых институтов в приоритетном порядке направляются на поддержку предприятий в регионах, особенно ориентированных на экспорт. Объем льготных ресурсов с годами будет увеличиваться", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/391000
Теги:
Ошская область, предприниматель, Сооронбай Жээнбеков
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