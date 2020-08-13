Погода
$ 77.85 - 78.23
€ 90.35 - 91.67

В Бишкеке прошел съезд партии Камчыбека Ташиева

200  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Бишкеке прошел съезд политической партии "Мекенчил", председателем которой совсем недавно был избран экс-депутат Камчыбек Ташиев.

В своем вступительном слове лидер политического объединения вкратце рассказал по какой причине партия намерена участвовать в выборах в Жогорку Кенеш КР.

"В настоящее время Кыргызстан переживает трудные времена. Кризис проник во все сферы жизнедеятельности. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции только усугубила эти проблемы. Перед нами стоит очень важный вопрос: как выйти из этой непростой ситуации", - сказал Ташиев.

Напомним, ранее председателем партии "Мекенчил" был экс-депутат Садыр Жапаров, который отбывает наказание в местах заключения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391001
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, партии, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  