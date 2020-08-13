В Бишкеке прошел съезд партии Камчыбека Ташиева

Сегодня в Бишкеке прошел съезд политической партии "Мекенчил", председателем которой совсем недавно был избран экс-депутат Камчыбек Ташиев.

В своем вступительном слове лидер политического объединения вкратце рассказал по какой причине партия намерена участвовать в выборах в Жогорку Кенеш КР.

"В настоящее время Кыргызстан переживает трудные времена. Кризис проник во все сферы жизнедеятельности. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции только усугубила эти проблемы. Перед нами стоит очень важный вопрос: как выйти из этой непростой ситуации", - сказал Ташиев.

Напомним, ранее председателем партии "Мекенчил" был экс-депутат Садыр Жапаров, который отбывает наказание в местах заключения.