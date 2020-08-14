Расписание "вывозных" рейсов в Россию. Как попасть в список пассажиров

Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике опубликовало на своем сайте расписание ближайших "вывозных" рейсов в Россию.

15 августа Бишкек-Санкт-Петербург, вылет в 07:35 (Уральские авиалинии).

15 августа Ош-Санкт-Петербург, вылет в 20:55 (Уральские авиалинии).

16 августа Бишкек-Москва, вылет в 16:20 ("Аэрофлот").

17 августа Ош-Екатеринбург, время вылета уточняется.

19 августа Бишкек-Екатеринбург, время вылета уточняется.

20 августа Ош-Москва, время вылета уточняется.

22 августа Бишкек-Санкт-Петербург, время вылета уточняется.

23 августа Бишкек-Москва, время вылета уточняется.

23 августа Ош-Санкт-Петербург, время вылета уточняется.

24 августа Ош-Екатеринбург, время вылета уточняется.

26 августа Бишкек-Екатеринбург, время вылета уточняется.

26 августа Ош-Москва, вылет в 07:45 ("S7").

29 августа Бишкек-Санкт-Петербург, время вылета уточняется.

30 августа Бишкек-Москва, время вылета уточняется.

30 августа Ош-Екатеринбург, время вылета уточняется.

30 августа Ош-Санкт-Петербург, время вылета уточняется.

Отмечается, что "вывозными" рейсами могут вылететь:

1. Граждане России, зарегистрированные на рейс на портале госуслуг. Об открытии регистрации сообщается в официальном телеграм-чате.

В день вылета необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг и в течение 3-х календарных дней с момента прилета в Россию пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате исследования на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор.

2. Граждане Кыргызстана, которых включили в список пассажиров на рейс - родители, дети, супруги граждан России; лица с ВНЖ; по вызову медучреждений; для подтвержденного ухода за близким больными родственникам при наличии отрицательного результата ПЦР теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации. Подробная информация о том, как попасть в список пассажиров на вывозной рейс здесь.

Принимаются результаты анализов, полученных в лабораториях "Бонецкого", подлинность которых на территории России подтверждается через сеть Интернет.