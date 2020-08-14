"Маски придётся носить ближайшие два года" - эпидемиолог о пандемии

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так заявил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в интервью изданию RT.

По его мнению, сезонный подъём, скорее всего, начнётся в октябре и заболевшие в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом. Кроме того, он дал прогноз, как скоро завершится пандемия, и предположил, что медицинские маски придётся носить ещё два года.

- Маски на ближайшие два года - да. Нравится это или не нравится. Я терпеть не могу маску, но я её ношу. По сравнению с тем, что вы несёте как источник другим людям, если вы больны, то ничего, можно поносить эту маску, ничего с вами не случится. Поймите, это не только вас защищает. Вирус зависит от дозы, которую вы передаёте. Когда на вас надета маска - доза падает. Значит, вы свою бабушку не убьёте, а дадите ей шанс выжить. Даже если она заразится, - подчеркнул Фаворин.

- А не проще ли сейчас, пока вообще ситуация летняя, несезонная, вирус ослаблен, ультрафиолета много, не носить маску и постараться переболеть? - задали вирусологу вопрос журналисты.

- И опять термин "проще" не подходит. Потому что у вас всё равно нет 100%-ной уверенности в том, что переболеете легко. Но у вас есть шанс, что вы переболеете легче. У вас просто антитела появятся, да и всё. Вы, в общем-то, правы: если, как говорится, заболеть, то лучше сейчас. Вирус менее агрессивный, - отметил доктор медицинских наук.