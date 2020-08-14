Предприятиям КР рекомендовали перейти на альтернативные источники энергии

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание по вопросу подготовки к предстоящему отопительному сезону.

- Каждое министерство и ведомство ответственно за подготовку к предстоящему отопительному сезону. Она должна быть основательной, так как необходимо учитывать ожидаемое маловодье и эпидемиологическую ситуацию в стране. Хочу подчеркнуть, что затягивать с подготовкой, ожидая первых холодов, нельзя. Через месяц все должно быть готово", - сказал Кубатбек Боронов.

По данным Министерства финансов, финансирование подготовки к отопительному сезону идет согласно графику.

- Сейчас важно обеспечение своевременного финансирования проводимых работ. Из предусмотренных 2,9 млрд сомов выделена уже половина средств. Вместе с тем, хочу обратить внимание на отсутствие анализа потерь электроэнергии и увеличение дебиторской задолженности. Необходимо эти показатели снижать. Распределительные компании не должны превышать установленный лимит потребления электроэнергии. Крупным предприятиям, использующим электроэнергию, необходимо рассмотреть вопрос перехода на альтернативные источники энергии. Каждый руководитель государственного органа и руководитель региона несёт персональную ответственность за подготовку к зиме", - констатировал премьер-министр.

Глава Правительства отметил, что в сложившихся условиях объекты системы здравоохранения требуют особого внимания.

- Объекты здравоохранения в текущей ситуации имеют приоритетное значение. Все медицинские учреждения должны быть обеспечены альтернативными источниками выработки электроэнергии. Также важно обеспечить их необходимым запасом угля и мазута. С этим не должно быть проблем. Что касается населения в целом, то до конца августа должны быть проведены все тендера на закупку твердого топлива. С первыми холодами увеличится спрос на уголь среди населения. Поэтому необходимо открыть как можно большее количество топливных баз по всей стране, - сказал премьер-министр.

Кубатбек Боронов поручил каждому государственному органу подтвердить готовность к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону.