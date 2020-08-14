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В "Бишкекводоканал" назначен новый руководитель

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- Екатерина Улитина
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Начальником производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ) "Бишкекводоканал" назначен Мурадин Сейдалиев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее Мурадин Сейдалиев занимал должность заместителя главы предприятия.

В мэрии Бишкека отмечают, что Мурадин Сейдалиев более 40 лет работает в системе водоснабжения столицы.

Трудовую деятельность он начал в далеком 1980 году мастером цеха ремонтно-технического обслуживания оборудования управления Горканализация треста "Фрунзегороводоканал", через год стал инженером отдела очистных сооружений. Работал начальником участка №4, возглавлял цех биологической очистки, производственно-технический отдел (ПТО), был заместителем начальника, а потом главой предприятия "Горканализация".

В 1989 году был председателем кооператива "Чистая вода", которая занималась эксплуатацией системы водоснабжения и канализации промышленных предприятий. Позже был членом дирекции арендного предприятия "Таза суу" по эксплуатации малых и средних очистных сооружений. С 1993 по 2001 годы проработал директором совместного предприятия "Ак-Жол".

В 2001 году Мурадин Авасович возглавил станцию аэрации предприятия "Горканализация" ПЭУ "Бишкекводоканал", потом и само предприятие.

С 2008 года занимал должность заместителя начальника производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал".

На предприятии трудятся более 1500 сотрудников, которые обслуживают более 1488 километров водопроводных сетей, порядка 713 тысяч метров канализации, 35 водозаборов, повысительные насосные станции и очистные сооружения, производительностью 380 тысяч кубометров стоков в сутки.


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URL: https://www.vb.kg/391013
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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