11 лет и 2 месяца. Приговор Атамбаеву по делу Батукаева оставлен в силе

Сегодня, 14 августа, в Бишкекском городском суде закончилось рассмотрение дела о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Суд вынес приговор.

Решением второй инстанции приговор Первомайского районного суда в отношении Алмазбека Атамбаева оставлен в силе.

Напомним, 23 июня судья Эмильбек Каипов признал виновным бывшего президента КР по ст.319 "Коррупция" УК КР и приговорил к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Также Атамбаев лишается всех государственных наград в том числе ордена "Манас.

Срок наказания исчисляется со дня ареста 9 августа 2019 года. Один день проведенный в СИЗО приравнивается к двум дням срока наказания.