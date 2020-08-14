Погода
$ 77.85 - 78.23
€ 90.35 - 91.67

11 лет и 2 месяца. Приговор Атамбаеву по делу Батукаева оставлен в силе

127  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 14 августа, в Бишкекском городском суде закончилось рассмотрение дела о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Суд вынес приговор.

Решением второй инстанции приговор Первомайского районного суда в отношении Алмазбека Атамбаева оставлен в силе.

Напомним, 23 июня судья Эмильбек Каипов признал виновным бывшего президента КР по ст.319 "Коррупция" УК КР и приговорил к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Также Атамбаев лишается всех государственных наград в том числе ордена "Манас.

Срок наказания исчисляется со дня ареста 9 августа 2019 года. Один день проведенный в СИЗО приравнивается к двум дням срока наказания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391016
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  