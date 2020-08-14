CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО (видео)

Пентагон формирует новую рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, которые были замечены военными самолётами США, пишет CNN со ссылкой на источники.

В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи Военно-морских сил США, сделанные в 2004 и 2015 годах, на которых засняты "воздушные явления", характеризующиеся как "неопознанные".

В ведомстве напомнили, что данные видеозаписи оказались в открытом доступе в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах".

В ноябре 2019 года сообщалось, что Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск (СВ) США подтвердил участие в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy, известной в СМИ как организация, занимающаяся изучением НЛО и неустановленных атмосферных явлений.