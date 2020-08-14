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Автомашина сбила на тротуаре продавщицу "Шоро" (видео)

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- Екатерина Улитина
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Близ Бишкека автомашина Honda CRV сбила на тротуаре продавца национальных напитков "Шоро". Об этом VB.KG сообщили в ГУОБДД Чуйской области.

По данным ведомства авария произошла около 10 часов утра в Аламудунском районе Чуйской области на пересечении улиц Салиевой и Калинина. Причиной ДТП, по предварительным данным, стал неработающий светофор.

- При пересечении перекрестка столкнулись две автомашины: Toyota Rav-4 и Honda CRV. В результате столкновения Хонду отбросило в сторону и он врезался в бочку "Шоро". В результате аварии пострадала реализатор напитков. Ее увезли в больницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД Чуйской области.

По данным очевидцев, после аварии женщина была в сознании.


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URL: https://www.vb.kg/391026
Теги:
ДТП, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, авария
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