Автомашина сбила на тротуаре продавщицу "Шоро" (видео)

Близ Бишкека автомашина Honda CRV сбила на тротуаре продавца национальных напитков "Шоро". Об этом VB.KG сообщили в ГУОБДД Чуйской области.

По данным ведомства авария произошла около 10 часов утра в Аламудунском районе Чуйской области на пересечении улиц Салиевой и Калинина. Причиной ДТП, по предварительным данным, стал неработающий светофор.

- При пересечении перекрестка столкнулись две автомашины: Toyota Rav-4 и Honda CRV. В результате столкновения Хонду отбросило в сторону и он врезался в бочку "Шоро". В результате аварии пострадала реализатор напитков. Ее увезли в больницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД Чуйской области.

По данным очевидцев, после аварии женщина была в сознании.