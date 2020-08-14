"Правительство работает над урегулированием экономической ситуации в КР"

Несмотря на сложности, правительство ведет работу по урегулированию экономической ситуации в стране. Об этом сказал премьер-министр Кыргызской республики Кубатбек Боронов на внеочередном заседании правительства.

"Каждая страна переживает сейчас нелегкое время. Мир стоит перед глобальной рецессией. Как и во всех соседних странах в первую очередь удар пришелся на экономику. По итогам социально-экономического развития за первое полугодие экономическая активность снизилась на 5,3%. Все это повлияло и на доходную часть республиканского бюджета. Мы были вынуждены принять бюджет с дефицитом в 5%. Но активная работа государственных органов позволила улучшить ситуацию. К примеру, по сбору налогов за июль показатель увеличился на 10%. Но и сейчас перед нами стоят большие задачи, которые требуют усердной и быстрой работы. Мы не должны позволить повторения той ситуации, с которой столкнулась наша экономика", - сказал Кубатбек Боронов, передает пресс-служба кабмина.

Глава правительства отметил, что принятые меры позволили не допустить спада экономических показателей до минимума.

"Мы приняли ряд мер по обеспечению послаблений для предпринимательской деятельности. Это поэтапное возобновление работы бизнеса, отсрочка налоговых и других выплат, мониторинг налоговых проверок. Кроме того, разработана программа поддержки предпринимателей. На эти цели выделено 14 млрд сомов. Представители бизнеса могут получить льготные кредиты, чтобы открыть или возобновить свое дело. Эти и другие меры не допустили снижения темпов роста экономики", - отметил премьер-министр.

Вместе с тем была оказана помощь социально уязвимым слоям населения.

"За период режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации многие семьи, оказавшиеся в непростой ситуации, были обеспечены необходимыми продуктами питания. Помощь получили около 900 тысяч семей. Помимо этого, был введен запрет на экспорт продуктов питания первой необходимости. Временно было введено государственное регулирование цен на 11 видов товара, снят НДС на лекарственные средства", - продолжил Боронов.

Премьер-министр подчеркнул, что одна из главных задач на сегодня – сокращение безработицы.

"Мы должны продолжить работу над исполнением поставленных целей и задач", - заключил глава правительства.