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Розыск! В Чуйской области пропал 24-летний Алтынбек Асанкадыр уулу

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск!

Служба криминальной милиции ОВД Аламудунского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего гражданина Алтынбека Асанкадыр уулу 13.03 1996 г.р.

Он 19 июня 2020 г. примерно в 19.00 часов вышел из дома, расположенного в селе Кок-Жар дача "Горный ветерок" участок 376 Аламудунского района, и не вернулся.

Приметы: рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные.

Был одет: черная джинсовая куртка, джинсовые брюки черного цвета, туфли черного цвета.

Особые приметы: отсутствуют.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по адресу: г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 68 или по тел: Дежурная часть - (0312) 363523, группа розыска СКМ 0999210709, 0550 343363, 0709 212825, 0778 000999.


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URL: https://www.vb.kg/391030
Теги:
Аламудунский район, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести, ГУВД, МВД
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