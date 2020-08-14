Розыск! В Чуйской области пропал 24-летний Алтынбек Асанкадыр уулу

Внимание, розыск!

Служба криминальной милиции ОВД Аламудунского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего гражданина Алтынбека Асанкадыр уулу 13.03 1996 г.р.

Он 19 июня 2020 г. примерно в 19.00 часов вышел из дома, расположенного в селе Кок-Жар дача "Горный ветерок" участок 376 Аламудунского района, и не вернулся.

Приметы: рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные.

Был одет: черная джинсовая куртка, джинсовые брюки черного цвета, туфли черного цвета.

Особые приметы: отсутствуют.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по адресу: г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 68 или по тел: Дежурная часть - (0312) 363523, группа розыска СКМ 0999210709, 0550 343363, 0709 212825, 0778 000999.