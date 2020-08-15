Кыргызстанцы не поедут в РФ на форум российских соотечественников

Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, - "20.20" переносится на следующий год. В числе приглашенных на этот форум были и представители Кыргызстана.

Проведение форума, организаторами которого выступили Федеральное агентство РФ по делам молодежи (Росмолодежь) и Ресурсный Молодежный Центр, планировалось в период с 22 сентября по 2 октября. Его участниками должны были стать представители русских сообществ (домов, ассоциаций, объединений, центров), молодежных общественных объединений, творческих коллективов за рубежом в возрасте от 18 до 35 лет. Программа форума включала деловую, культурную и досуговую программы в Москве, Самаре, Волгограде, а также на палубах теплохода, идущего по маршруту Самара – Волгоград. Намечались пленарные заседания; круглые столы, мастер-классы, встречи с российской молодежью и представителями органов исполнительной власти, другие мероприятия, культурные и экскурсионные мероприятия по памятным местам российской истории.

Уже развернулась регистрация участников форума из стран ближнего и дальнего зарубежья, однако, как сообщили в Росмолодежи, теперь принято решение о переносе его на следующий год. Это сделано "в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире некоторые страны все еще не готовы открыть границы для свободного перемещения своих граждан и иностранцев, достаточно велик риск невозможности добраться до места проведения форума".

Вместе с тем, подчеркнули в оргкомитете, все запланированные мероприятия, цели и задачи форума будут в полной мере реализованы в следующем году. И те, кто уже зарегистрировался на него в этом году, автоматически будут зарегистрированы на форум-2021 (при условии соответствия всем критериям, предъявляемым к участникам), повторно процедуру регистрации проходить им не понадобится.

Неизменными остаются и цели и задачи форума: подведение итогов деятельности сообществ молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и их молодежных организаций, продолжение работы по развитию диалога между ними, обмен положительным опытом и лучшими практиками содействия этому, "создание условий для формирования у молодых соотечественников устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, проявляющихся в знании и уважении своего культурного, исторического, национального наследия и признание его многообразия".

В Росмолодежи отметили, что ежегодные встречи молодых соотечественников, проживающих за рубежом, проводятся в различных форматах с 2013 года и являются знаковым событием в рамках реализации программ соответствующей государственной политики РФ в отношении них.

Одновременно продолжается регистрация участников на другие международные молодежные мероприятия, запланированные в нынешнем году на российской территории. Их участниками также станут молодые кыргызстанцы. Это, в том числе, Международный молодежный форум "Евразия Global" 2020, который пройдет, как планируется, 2 – 8 сентября в Оренбурге и впервые – под патронатом ЮНЕСКО. А также - Международный форум "Пространство Евразии", намеченный на 22-24 сентября в Москве. Данное мероприятие, по информации его организаторов, задумано как дискуссионная площадка, объединяющая молодых ученых, экономистов, политологов, историков, дипломатов, менеджеров, лидеров и журналистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.