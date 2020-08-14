Вспышка сибирской язвы в КР. Пациенты идут на поправку

Пациенты с сибирской язвой в Ошской областной объединенной больницы идут на поправку. Их уже готовят к выписке. Об этом VB.KG сообщили в медучреждении.

Сообщается, что новых случаев заражения сибирской язвой в Кара-Суйском районе нет. Лабораторно заболевание подтвердилось у одного пациента, у остальных тесты отрицательные, однако они находятся под медицинским контролем и наблюдением.

Заражение произошло от больного животного. Сейчас в селе Тогуз-Булак Кара-Сууйского района объявлен карантин, введен временный запрет на убой сельскохозяйственных животных.