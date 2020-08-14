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Вспышка сибирской язвы в КР. Пациенты идут на поправку

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- Екатерина Улитина
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Пациенты с сибирской язвой в Ошской областной объединенной больницы идут на поправку. Их уже готовят к выписке. Об этом VB.KG сообщили в медучреждении.

Сообщается, что новых случаев заражения сибирской язвой в Кара-Суйском районе нет. Лабораторно заболевание подтвердилось у одного пациента, у остальных тесты отрицательные, однако они находятся под медицинским контролем и наблюдением.

Заражение произошло от больного животного. Сейчас в селе Тогуз-Булак Кара-Сууйского района объявлен карантин, введен временный запрет на убой сельскохозяйственных животных.


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URL: https://www.vb.kg/391032
Теги:
Ошская область, сибирская язва, Кыргызстан, больница
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