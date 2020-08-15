Зарубежные учителя-русисты повышают квалификацию на базе Санкт-Петербурга

В период с 10 по 21 августа на базе Санкт-Петербурга проходят мероприятия в рамках программы повышения квалификации для преподавателей русского языка и русской литературы, проживающих за рубежом. Уже не первый год в этой программе участвуют и специалисты-русисты из Кыргызстана.

Инициаторами программы выступили федеральное агентство "Россотрудничество" совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Российский государственный педагогический университет имени А.Герцена и фондом "Русский мир". Программа таких курсов реализуется ежегодно с 2007 года на базе образовательных учреждений северной столицы РФ.

В нынешнем году, как сообщили в этом комитете, в проекте принимает рекордное количество участников - 101 человек из 47 стран. С учетом пандемии, впервые все лекции проходят в дистанционном формате, что позволило расширить географию слушателей.

Цель проекта - повышение квалификации преподавателей-филологов в области методики преподавания русского как иностранного, совершенствование их лингвокультурологической и социокультурной компетенций в условиях языковой среды.

Участникам предложены следующие дисциплины: практический курс русского языка как иностранного, современная русская культура, а также методика преподавания русского языка и литературы. По итогам программы каждый слушатель получит удостоверение установленного образца.