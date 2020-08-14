"Независимая экспертная площадка поможет адаптироваться к новым условиям"

Международный деловой совет (МДС) выступил с инициативой поддержать деятельность ученых для минимизации последствий COVID-19 в Кыргызстане. Это будет продолжением работы

Оксфордской группы по моделированию и прогнозированию эпидемии COVID-19, в состав которой вошли исследователи из Кыргызстана.

Независимая экспертная площадка – Экспертно-консультативный совет (ЭКС), включающий ведущих отечественных и международных эпидемиологов, клиницистов и других специалистов, будет представлять свои рекомендации по минимизации последствий COVID-19 в Кыргызстане.

Они будут сообщать, какие профилактические меры можно использовать в Кыргызстане, как их эффективно применять, будут информировать о лучших практиках в мире.

Реагирование на COVID-19 в Кыргызстане со стороны государства и общественности требует серьезной, оперативной и постоянной аналитики, изучения международного опыта и выработки

рекомендаций о принятии решений в сферах общественного здравоохранения, организационных мер, разъяснительной и подготовительной работы к дальнейшим возможным сценариям развития ситуации. По возможности, каждое управленческое решение должно сопровождаться соответствующим экспертным обоснованием.

"Видя определенный недостаток экспертной составляющей как в экономических, так и в других решениях по сложившейся эпидемиологической ситуации, мы выступили с такой инициативой –

рассказал исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков. – Надеемся, что новая площадка поможет в выработке и разъяснении наиболее эффективных и взвешенных мер, в адаптации

бизнеса и общества к новым условиям жизни во время пандемии".

Планируется, что рекомендации отечественных и международных экспертов – эпидемиологов, вирусологов, клиницистов и других специалистов будут периодически представляться

общественности.

"На первом этапе мы планируем поддерживать эту площадку в ближайшие два месяца. В зависимости от развития событий постараемся поддерживать ее и дальше, потому что в любом

случае научный подход в эпидемиологической ситуации очень важен.

Поэтому мы решили проявить социальную ответственность от бизнеса и поддержать деятельность ученых", объяснил

глава МДС.

Сегодня весь мир готовится к новой реальности, к новому образу жизни. Все понимают, что нынешняя ситуация – не на неделю, месяц и даже не на полгода, а минимум на год, а то и два.

"Нам в Кыргызстане тоже нужно готовиться жить в новых условиях, и эффективнее это делать с помощью специалистов, – считает Айбек Мукамбетов, директор программы "Общественное здравоохранение" Фонда Сорос-Кыргызстан. – Это нужно, чтобы принимать необходимые меры, включая улучшение системы здравоохранения, своевременные и соразмерные ограничения, а главное – вести полноценную информационную разъяснительную работу среди населения".

Вполне возможно, что советы экспертов и ученых своевременно подаются в правительство, но не все из них доходят до нас.

Не всегда научно обоснованная информация находит адекватный отклик со стороны уполномоченных госорганов. Так, Оксфордская группа по COVID-19 в апреле этого года (с обновлениями в июле) представила госорганам шесть сценариев развития ситуации. К

сожалению, выводы экспертов не были в достаточной степени учтены при планировании мероприятий по борьбе с эпидемией COVID-19 в Кыргызстане.

"Заболевание это для нас новое, много неизвестного, постоянно публикуются новые факты, – рассказала эпидемиолог, член Оксфордской группы по моделированию и прогнозированию

эпидемии COVID-19, директор ОФ "Институт социального развития" Айжан Дооронбекова. – Среди потоков данных много противоречий и неподтвержденной информации, мифов, игнорирование

которых может усугубить эпидемиологическую ситуацию. В то же время теряется информация научно обоснованная, полезная".

По мнению специалистов, для своевременного сбора, анализа и отбора научно подтвержденных фактов по вопросам борьбы с COVID-19 необходима площадка, которая будет объединять

экспертов и ученых Кыргызстана и других стран.