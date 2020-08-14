На выборы с "Катани" идет не "железный" Феликс, а несгибаемый Адахан

На политической арене республики образовался еще один альянс: заместитель секретаря Совета безопасности, экс-министр внутренних дел Омурбек Суваналиев намерен участвовать в парламентских выборах в рядах партии "Бутун Кыргызстан".

"Мы официально объявим об этом на собрании. Даст бог, пойду на выборы с "Бутун Кыргызстан", Адаханом Мадумаровым", - отметил Суваналиев.

О том, что должность "комиссара Катани" в Совете безопасности - явление временное, еще год назад предсказывал Феликс Кулов.

- Суваналиев всегда работал в гуще событий, там, где кипит жизнь. Для него Совет безопасности – не тот уровень, на котором его потенциал проявляется в полную силу. В Совбезе больше аналитической и кабинетной работы. Вероятно, Омурбек Суваналиев какое-то время задержится в Совбезе, а потом его переведут на один из руководящих постов в МВД, - заявлял тогда Кулов.

Насчет перевода в МВД он ошибся, "Катани" решил пойти в политику, где имеет все шансы на успех. Омурбек Суваналиев личность легендарная. Начал карьеру в органах милиции в 1981 году. В 1992 году он не просто единственный из милиционеров решился пойти на переговоры с террористами, захватившими самолет в аэропорту, но еще и обезвредил преступников. Годом позже, вопреки политическому давлению, Суваналиев арестовал сына местного высокопоставленного начальника Иссык-Кульской области.

В своей карьере, Омурбек Суваналиев не раз увольнялся из принципа, предварительно больно щелкнув по носу высокопоставленных чиновников разоблачающим заявлением. Но каждый раз возвращался в политику. Последний его "исход" был в 2010 году. Тогда генерал-майор Суваналиев возглавлял Ошскую милицию. Перед самым референдумом он заявил, что не позволит манипулировать собой и голосами людей и, громко хлопнув дверью, ушел с поста. В 2011 году он баллотировался на выборах президента, но проиграл Алмазбеку Атамбаеву. Его назначение в Совет безопасности стало четвертым возвращением Суваналиев в систему госуправления.

Политический дуэт Адахана Мадумарова и Омурбека Суваналиева может оказаться эффективным. Обоим политикам свойственная принципиальность, они обладают авторитетом и определенной поддержкой в народе.

Как правило, как кандидат в президенты или во главе партии Мадумаров всегда занимает хорошие позиции в Баткенской области и на избирательных участках в России. В настоящее время Адахан Мадумаров выступает в качестве оппозиционера, рейтинг его довольно высок. Создание альянса с таким северным "зубром", как Омурбек Суваналиев, поможет "Бутун Кыргызстану" привлечь больше электоральных симпатий.

Фактор мигрантов

Вчера Бишкеке прошел съезд политической партии "Мекенчил", председателем которой совсем недавно был избран экс-депутат Камчыбек Ташиев. В своем вступительном слове лидер политического объединения вкратце рассказал по какой причине партия намерена участвовать в выборах в Жогорку Кенеш КР.

"В настоящее время Кыргызстан переживает трудные времена. Кризис проник во все сферы жизнедеятельности. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции только усугубила эти проблемы. Перед нами стоит очень важный вопрос: как выйти из этой непростой ситуации", - сказал Ташиев.

Напомним, "Мекенчил" - это партия трудовых мигрантов. Садыр Жапаров - бывший председатель этого политобъединения - будучи за рубежом наладил связь с людьми, которые вследствие безработицы на родине, трудились в других странах и были недовольны кыргызской властью. Создал группы в социальных сетях и мессенджерах, где активно делился своими идеями.

Из-за пандемии коронавируса бывшие гастарбайтеры в Кыргызстане могут стать мощной политической силой - они представляют интересы народа, у них есть опыт самоорганизции и достаточно мотивации для того, чтобы хотеть поставить политическую реальность КР с ног на голову.

У нас давно назрела смена политической элиты, но она затянулась. Отчасти потому что некому прийти на смену: многие молодые и энергичные люди вынуждены были ехать за границу, чтобы учиться, работать, реализовывать себя. Разумеется, не случись пандемии, все эти люди – способные организаторы и активисты, вероятно, попытались бы удовлетворить свои политические амбиции в России. Хотя бы на уровне местных органов власти. Но теперь подобное вряд ли возможно: в РФ, может статься, не будет места даже тем мигрантам, что просто хотят зарабатывать.

За руку на выборы никого не поведут

Недавно стало известно об отставках сразу нескольких крупных чиновников.Расстался со своим постом ради смутных политических перспектив аким Иссык-Кульского района Данияр Иманалиев. Он рассказал СМИ, что хотел бы сфокусировать внимание на предстоящих выборах.

"Мы стоим на пороге больших политических изменений. Сейчас я, как руководитель среднего звена, тоже ставлю какие-то планы перед собой. Конечно, идут переговоры, есть предложения, я их еще обдумываю. Параллельно работать на должности и при этом строить планы нельзя, поэтому я принял решений уйти в отставку. Если политические партии посчитают нужным меня включить в список кандидатов, то я не откажусь. Предложений много, но ничего конкретного пока сказать не могу", - заявил он.

Кроме того, со своего поста ушел полпред правительства в Ошской области, бывший член политсовета СДПК Узарбек Жылкыбаев. Он собирается участвовать в парламентских выборах по списку партии "Республика".

Секретариат партии "Республика" уже подтвердил эту информацию, заявив, что "присоединение к нашей команде молодого, сильного, опытного политика, в лице Узарбека Жылкыбаева, подразумевает новые силы, новые идеи, придаст импульс развитию нашей партии".

Напомним, в 2015 году Узарбек Жылкыбаев был депутатом от СДПК. В 2017 году он отказался от депутатского мандата, чтобы возглавить полномочное представительство в Иссык-Кульской области, а в июле 2018 года его перевели в Ошскую область.

Неизвестно, ждал ли Жылкыбаев, ранее продвигавшейся по карьерной лестнице за счет участия в попрезидентской партии, какого-то особого приглашений в партийные объединения, которые сегодня связывают с именем главы государства. Понятно лишь, что он его не дождался. Очевидно, что Сооронбай Жээнбеков, принявший волевое решение провести парламентские выборы нынешней осенью, не собирается вести в кого-то за руку в новый состав ЖК. Поэтому чиновникам приходится крутиться самим.