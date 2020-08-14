Президент подписал изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики". Об сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 17 июня 2020 года.

Целью Закона является стимулирование акционеров коммерческих банков к увеличению уставного капитала банков, создание дополнительных возможностей для привлечения иностранных инвесторов и обеспечение равных прав для инвесторов, как резидентов, так и нерезидентов Кыргызской Республики.

Закон предусматривает, что:

- нераспределенная прибыль банка, направленная на увеличение уставного капитала, без выплаты дивидендов, не является выплатой дохода и не влечет возникновения налогового обязательства (статья 165 (Состав совокупного годового дохода) Налогового кодекса дополнена частью 4);

- нераспределенная прибыль банка, направленная налогоплательщиком на увеличение уставного капитала, без выплаты дивидендов, а также передача этому налогоплательщику акций, связанная с таким увеличением уставного капитала, не являются выплатой дохода и не влекут возникновения налогового обязательства. Соответствующее дополнение вносится в статью 223 (Порядок удержания и ставка налога на доходы иностранной организации, полученные из источника в Кыргызской Республике, не связанной с постоянным учреждением в Кыргызской Республике) Налогового кодекса.