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"Международные резервы Нацбанка достигли исторического максимума"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 августа, провел онлайн-совещание с председателем Национального банка Кыргызской Республики Толкунбеком Абдыгуловым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены меры по обеспечению устойчивости и безопасности банковской и платежной систем, макроэкономической стабильности в стране в условиях пандемии короновирусной инфекции.

По информации Толкунбека Абдыгулова, на сегодняшний день Национальным банком в целях сглаживания негативных последствий от заболевания, поддержки субъектов предпринимательства и населения в общей сложности направлено более 6 млрд сомов на поддержку отечественной экономики и реального сектора:

- с января 2020 года коммерческим банкам предоставлено более 3 млрд сомов, которые были выданы населению в виде кредитов по 10-14%;

- для коммерческих банков пролонгированы кредиты на порядка 1 млрд сомов;

- в целях смягчения негативных воздействий пандемии коммерческим банкам предоставлены кредиты на сумму более 400 млн сомов;

- для расширения льготного ипотечного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса в условиях пандемии осуществлена дополнительная капитализация ОАО "Керемет Банк" на 1,5 млрд сомов;

- для оказания поддержки предпринимателям, путем предоставления гарантий для получения кредитов в коммерческих банках осуществлена дополнительная капитализация ОАО "Гарантийный фонд" на 1 млрд сомов;

Также в целях бюджетной поддержки вся прибыль Национального банка за 2019 год в размере 2,5 млрд сомов в июле 2020 года направлена на поддержку государственного бюджета, а 10 процентов - порядка 256 млн сомов, направлены на создание резерва Правительства для поддержки финансового сектора страны.

Толкунбек Абдыгулов добавил, что международные резервы Национального банка достигли исторического максимума, составив 2 млрд 769 млн долларов США. Рост резервов в первую очередь связан с проводимой политикой по закупке золота на внутреннем рынке за национальную валюту.

Кроме того, он сообщил, что согласно ранее данным рекомендациям Национального банка в части предоставления послаблений заемщикам, финансово-кредитными организациями по состоянию на 30 июля реструктуризированы 201 277 кредитов на общую сумму 77 млрд сомов.

Вместе с этим Национальным банком 12 августа 2020 года принято постановление о специальном регулятивном режиме, согласно которому будут созданы условия для внедрения инновационных услуг и технологий в банковской и платежной системах, снижения стоимости, повышения доступности банковских услуг, а также обеспечения прозрачности процесса их оказания.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил особую роль Национального банка в сохранении макроэкономической стабильности. Подчеркнул важность сохранения устойчивости финансово-банковской системы, покупательской способности национальной валюты в условиях сохраняющихся рисков в связи с пандемией короновирусной инфекции.

Глава государства отметил важность расширения цифровых банковских услуг во всех регионах, обратил внимание на обеспеченность отдаленных районов пост-терминалами и банкоматами.

По данным председателя Нацбанка, в регионах наблюдается нежелание отдельных руководителей местных властей брать материальную ответственность, что препятствует установке банкоматов. Толкунбек Абдыгулов заверил, что в данном направлении ведется работа совместно с Правительством, имеющиеся вопросы будут решены.

Глава государства также обратил внимание на проработку механизма дополнительной поддержки бизнеса в виде выдачи льготных кредитов.

Кроме того, он отметил, что Национальный банк должен продолжать политику увеличения золотовалютных резервов страны, усилить работы по цифровизации банковских услуг, что особенно актуально в сложившейся ситуации.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость проведения детального анализа для выработки действенных мер по дальнейшему стимулированию экономики страны.


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URL: https://www.vb.kg/391044
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Толкунбек Абдыгулов, Нацбанк
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