Кыргызстан из-за отсутствия рефрижераторов теряет часть продовольствия

На прошлой неделе Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН опубликовала данные о непроизводственных потерях аграрной продукции в странах Центральной Азии, в частности в Кыргызстане. Цифры серьезные, заставляющие задуматься о состоянии дел в этой отрасли.

По оценке специалистов ФАО, ежегодно в нашей стране из–за отсутствия в должном количестве рефрижераторного транспорта теряется до 14 процентов молочной, мясной и рыбной продукции.

Потери корнеплодов и масличных культур составляют 25 (!) процентов, фруктов и овощей 22 процента.

Может, для каких–то других стран эти потери покажутся незначительными, для Кыргызстана они более чем существенные.

Все специалисты аграрной отрасли знают простую истину: вырастить сельхозпродукцию - одно дело, но главное, ее сохранить и вовремя переработать.

А вот с этим в нашей стране напряженка. Катастрофически мало у нас логистических центров, в которых бы работало холодильное оборудование.

Как здесь не вспомнить протесты жителей Ат–Башынского района Нарынской области по поводу строительства у них логистического центра. Странно, конечно, повели себя нарынчане. В области с каждым годом увеличивается производство молочной, мясной продукции, а хранить ее в этом регионе практически негде. Но почему же чиновники не объяснили людям необходимость возведения логистического центра?

В Чуйской области действуют всего–навсего три хранилища сельхозпродукции, что явно недостаточно для этого огромного региона.

Однако, странное дело, даже эти три объекта загружены не под завязку. Секрет в данном случае прост. За хранение своей продукции крестьянам приходится платить.

Услуги рефрижераторного транспорта также для дехкан очень дороги. По их понятиям, еще есть резон нанять грузовик с морозильной установкой для транспортировки продукции за рубеж, а вот перевозки по республике не оправдывают себя. Таким образом мы столкнулись с еще одной "прелестью" существующего фермерского уклада в нашем сельском хозяйстве. Одному крестьянину не под силу оплачивать услуги по хранению сельхозпродукции и ее перевозке, а кооперативов и других крупных аграрных объединений у нас удручающе мало. Кстати, ФАО не только констатирует грустные данные о потерях сельхозпродукции, но и предлагает современные технологии по сбережению урожая.

Но внедрить эти технологии бедному фермеру не под силу.

Следовательно, мы и дальше будем терять огромную часть с трудом выращенного урожая. Пока не придем к выводу, что только коллективный труд способен принести достойную прибыль.