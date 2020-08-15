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Боронов о выплатах медикам: Безалаберного отношения я не потерплю

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Кубатбек Боронов дал поручение проверить, чтобы все медики, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, получили компенсацию за работу в очагах заражения. Об этом он заявил на заседании республиканского штаба.

"Более ни в одном городе или районе, включая самые отдаленные села, не должно возникать случаев безответственного отношения по вопросу выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в лечении больных коронавирусной инфекцией. Безалаберного отношения я не потерплю, проводите тщательные проверки и мониторинги по выплатам", - сказал глава правительства.

Кубатбек Боронов также подчеркнул важность усиления работы по обеспечению продовольственной безопасности и трехмесячного запаса медикаментов и дал соответствующие поручения.

Кроме того, профильным государственным органам поручено усилить работу по возобновлению регулярных международных рейсов с рядом стран.

В ходе заседания также отмечена важность возобновления работы контрольно-пропускного пункта "Торугарт-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/391055
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, Кыргызстан, медики
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