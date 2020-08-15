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Президент назначил судей местных судов

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков назначил 13 судей в местные суды городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Совет сужей предложил на рассмотрение президента 14 кандидатов в судьи.

В их числе по 1 кандидату на вакантные места в Нарынский областной суд, Джалал-Абадский и Ошский городские суды, по 9 кандидатам - в Свердловский районный суд

г. Бишкек, а также по 1 кандидату - в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР.

С учетом представленных материалов от соответствующих государственных органов, Глава государства согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам на должности судей.

Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.

По 13 кандидатам на должности судей местных судов президентом изданы указы.

Первым Указом Жапаров Мамасадык Токтосунович и Шерматов Миран Бакытбекович назначены на должности судей местного суда в первый раз сроком на 5 лет.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

в Ошский городской суд:

- Жапаров Мамасадык Токтосунович;

в Джалал-Абадский городской суд:

- Шерматов Миран Бакытбекович.

Следующими Указами отобранные 11 судей назначены на должности судей местного суда до достижения предельного возраста и направлены для осуществления судейских полномочий:

в Октябрьский районный суд г. Бишкек:

- Адамкулов Чынгыз Толокович;

в Первомайский районный суд г. Бишкек:

- Орозова Дамира Токтоналиевна;

в Свердловский районный суд г. Бишкек:

- Ибраимова Жылдыз Белековна;

- Касымбеков Алмаз Салмоорбекович;

- Саадабаева Гульзат Аскербековна;

- Саргалдакова Гульмира Зарлыковна;

- Сабырова Жыпар Жумадиловна;

- Смаилова Асел Асылбековна;

- Тургунбекова Гаухар Рафиковна;

- Чотонов Санжар Бейшенкулович;

- Шин Галина Алексеевна.

Указы вступают в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/391056
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, суд, судья
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