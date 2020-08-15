Президент назначил судей местных судов

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил 13 судей в местные суды городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Совет сужей предложил на рассмотрение президента 14 кандидатов в судьи.
В их числе по 1 кандидату на вакантные места в Нарынский областной суд, Джалал-Абадский и Ошский городские суды, по 9 кандидатам - в Свердловский районный суд
г. Бишкек, а также по 1 кандидату - в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР.
С учетом представленных материалов от соответствующих государственных органов, Глава государства согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам на должности судей.
Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.
По 13 кандидатам на должности судей местных судов президентом изданы указы.
Первым Указом Жапаров Мамасадык Токтосунович и Шерматов Миран Бакытбекович назначены на должности судей местного суда в первый раз сроком на 5 лет.
Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:
в Ошский городской суд:
- Жапаров Мамасадык Токтосунович;
в Джалал-Абадский городской суд:
- Шерматов Миран Бакытбекович.
Следующими Указами отобранные 11 судей назначены на должности судей местного суда до достижения предельного возраста и направлены для осуществления судейских полномочий:
в Октябрьский районный суд г. Бишкек:
- Адамкулов Чынгыз Толокович;
в Первомайский районный суд г. Бишкек:
- Орозова Дамира Токтоналиевна;
в Свердловский районный суд г. Бишкек:
- Ибраимова Жылдыз Белековна;
- Касымбеков Алмаз Салмоорбекович;
- Саадабаева Гульзат Аскербековна;
- Саргалдакова Гульмира Зарлыковна;
- Сабырова Жыпар Жумадиловна;
- Смаилова Асел Асылбековна;
- Тургунбекова Гаухар Рафиковна;
- Чотонов Санжар Бейшенкулович;
- Шин Галина Алексеевна.
Указы вступают в силу со дня подписания.