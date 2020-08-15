Российские медики посетили дом-музей Чынгыза Айтматова

14 августа Министерство здравоохранения КР организовало экскурсию для медиков из России в доме-музее Чынгыза Айтматова.

Медики из Башкортостана во главе с заместителем министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгением Кустовым, которые в течение трех недель оказывали методическую и практическую помощь в лечении больных с коронавирусной инфекцией в организациях здравоохранения нашей республики, были рады побывать в одной из достопримечательностей Кыргызстана и окунуться в мир творчества великого писателя мирового уровня Чынгыза Торекуловича Айтматова. Президент Фонда им. Айтматова и младший сын писателя Эльдар Айтматов лично принял гостей из России и в течение всей встречи с большим удовольствием рассказывал о жизни и творчестве отца, вручил каждому гостю самый последний труд великого писателя – "Когда падают горы".

Медики из России оставили теплые пожелания кыргызскому народу в книге записей посетителей и поделились своими впечатлениями о нашей культуре, природе, кухне, работе в больницах.

"Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за теплый прием. Когда ехали сюда, лично я не ожидал такого приема. Впечатления и эмоции только положительные. Люди доброжелательные, гостеприимные. Мы с моей группой были в Нарынской области, где представители местной власти переживали не только за своих медиков, но и за нас. Хочу отметить, что кыргызские коллеги, с которыми мы работали, профессионалы своего дела. Конечно, не везде было идеально, но в целом все не так плохо. Врачи свое дело знают, острого недостатка необходимых препаратов не ощущалось. Неизгладимые впечатления оставила очень красивая природа, в частности горы Кыргызстана. Конечно же, и в нашей республике есть горы, но они не столь красочные", - поделился впечатлениями врач анестезиолог-реаниматолог Артем Борисов.

Другой российский врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Клявлин также положительно отозвался о работе кыргызских коллег: - "Приятно удивлены теплой встрече, с каким теплом мы внедрились в коллектив, какая была отзывчивость на все наши предложения, дополнения. Ну и самое главное - это люди, насколько добрые, светлые, отзывчивые. Это о многом говорит. Наша группа работала в четырех городах – Токмок, Кара-Балта, Таш-Кумыр и Кербен. Везде мы получили отклик, была полная отдача, очень тесно и согласованно работали вместе, и получили результат, которого ожидали".

Начальник отдела международного сотрудничества Осмон Масалиев выразил глубочайшую благодарность от имени министерства за оказанную методико-практическую помощь на местах, обмен опытами, за положительные отзывы о работе кыргызских медиков.