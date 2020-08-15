Еще 200 медиков отдохнут на Иссык-Куле после работы в "красных" зонах

Сегодня, 15 августа, еще одна группа из 200 медицинских работников выехала на Иссык-Куль для отдыха и оздоровления. Среди них есть врачи, медсестры, санитары, технический персонал из медицинских учреждений Ошской, Талаской областей и города Бишкек. А также водители машин скорой помощи.

Медики проведут семь дней в пансионате "Эне Сай" Иссык-Кульской области. Финансирует отдых Фонд оздоровления трудящихся.

- Этот отдых будет полезен для нашего здоровья. После оздоровления на берегу Иссык-Куля мы восстановим силы и возобновим нашу благородную работу. Потому что мы выбрали эту профессию, чтобы стоять на страже здоровья граждан и поклялись спасать жизни людей, - говорит врач-эпидемиолог Таласского областного центра санитарно-эпидемиологического надзора Айгуль Торокулова.

По данным Минздрава КР, за последние три недели в пансионатах "Эне Сай" и "Алтын Джай" отдохнули в общей сложности более 450 медицинских работников.

- При поддержке президента Кыргызской Республики, правительства, Федерации профсоюзов и других министерств и ведомств, мы отправляем на отдых наших коллег. Для них очень важно дышать свежим воздухом, правильно питаться и заниматься физической культурой, - говорит начальник Управления человеческими ресурсами и организационной работы МЗ КР, Айгүл Бообекова.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики не планирует на этом ограничиваться. В планах министерства охватить врачей, медсестер, технический персонал и других сотрудников организаций здравоохранения республики.