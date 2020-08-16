Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в животноводстве

Перспективы сотрудничество Кыргызстана и России в области развития сельского хозяйства, в частности, животноводства обсудил представитель Жогорку Кенеша в Межпарламентской Ассамблее СНГ Нурбек Сатвалдиев с руководством Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины. Их встреча прошла в северной столице РФ, в Санкт-Петербургском университете ветеринарной медицины.

Как отметил ректор этого вуза Анатолий Стекольников, среди его выпускников много граждан стран СНГ, в том числе Кыргызстана. По мнению ректора, этот факт подтверждает востребованность ветеринарии и роль этой профессии в современном обществе.

В свою очередь, Нурбек Сатвалдиев подчеркнул важность обмена опытом в области подготовки квалифицированных ветеринарных врачей и ветеринарно-санитарных экспертов. Он акцентировал внимание на том, что животноводство является одной из ключевых отраслей сельского хозяйства как в Кыргызстане, так и в России. Поэтому, по словам Сатвалдиева, для обеих стран важен высокий уровень компетентности ветеринарных служб, что необходимо для обеспечения безопасности производства продовольствия, в первую очередь, продуктов животного происхождения.

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины - старейшее высшее учебное заведение России по подготовке ветеринарных специалистов. Начало ему, равно как и высшему ветеринарному образованию в России было положено учреждением в июле 1808 года ветеринарного отделения в стенах Императорской Медико-Хирургической академии, дислоцированной в Санкт-Петербурге. Сегодня в рамках этого вуза действуют факультеты ветеринарной медицины , ветеринарно-санитарный, водных биоресурсов и аквакультуры, биоэкологии, повышения квалификации.