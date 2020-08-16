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В Оше у подъезда дома жестоко зарезали мужчину

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- Екатерина Улитина
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В Оше у подъезда собственного дома был жестоко зарезан мужчина. На его теле были обнаружены 23 ножевых ранений. Подробности сообщает УВД южной столицы.

Примерно в час ночи 10 августа в милицию позвонил мужчина, который сообщил, что в микрорайонеи Анар его соседа ранили ножом. Когда оперативно-следственная группа прибыла на место выяснилось, что мужчина скончался на месте. Им оказался житель микрорайона Анар 1980 года рождения, у него была инвалидность 3 группы.

Вскоре оперативники нашли подозреваемого в убийстве. Им оказался безработный 26-летний житель Кара-Сууйского района Ошской области Б.у А.

В своих показаниях подозреваемый рассказал, что за 5-6 дней до происшествия они с убитым вместе распивали спиртные напитки в его квартире и поссорились. Затаив обиду подозреваемый ушел, но через несколько дней вернулся, взяв с собой нож. Он попросил приятеля выйти на улицу и как только тот появился, напал на него с ножом.

В настоящее время слова подозреваемого проверяются, назначены необходимые экспертизы, ведется расследование по статье "убийство".


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URL: https://www.vb.kg/391068
Теги:
задержание, Ош, поножовщина, убийство, Кыргызстан
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