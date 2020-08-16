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Строительство в России ощутило нехватку трудовых мигрантах

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- Евгений Денисенко
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Строительной отрасли России не хватает квалифицированных кадров. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Пандемия показала нам, что строительная отрасль в части подготовки кадров является очень уязвимой. Как только у нас закрылись границы, то на части объектов работы потеряли свой темп, поскольку у нас не появилось специалистов из других государств, способных пересечь границы. Мы в этом вопросе уязвимы, и это главный урок, который мы должны извлечь из этого года", - отметил министр в беседе с журналистами.

По его мнению, все, что касается образования и подготовки кадров, должно быть в поле зрения государства: "Иначе мы будем обречены не на поступательное развитие, а регресс. Причем заниматься образованием необходимо не только в столице и городах-миллионниках, но и в небольших населенных пунктах, потому что стройки должны работать везде одинаково".

О востребованности зарубежных рабочих в строительной и некоторых других отраслях сообщил, применительно к северной столице РФ, почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев.

"Мне с заводов, с таксопарков, со стройкомпаний звонят – готовы принять на работу наших граждан, причем в немалых количествах. А они не могут приехать из Кыргызстана – авиасообщение с Россией до сих пор не восстановлено. Из-за того, что часть кыргызстанцев в минувшие месяцы убыла чартерными рейсами на родину, освободились и занимавшиеся ими рабочие места, их тоже можно и нужно заполнять. То есть, спрос на иностранную рабочую силу по-прежнему значителен", - говорит Абдиев.

"Наверное, некоторые из тех, кто оставался в России, в период пандемии, попали под сокращение. Но кыргызстанцев среди них, полагаю, не очень много. Об этом можно судить и по такому факту. Наш штаб, созданный из представителей госструктур Кыргызстана в Санкт-Петербурге, активистов кыргызской диаспоры, размещал в соцсетях перечень предлагаемых вакансий. И ими воспользовались лишь несколько соотечественников. Иностранные работники здесь нужны. И приезжие из Кыргызстана весьма востребованы, все зависит от трудолюбия и трудоспособности самого человека", - продолжил почетный консул.

Напомним, что на ряде строительных объектов в Москве и других регионах России и в период пандемии продолжали трудиться рабочие из Кыргызстана. В частности, они приняли участие в возведении большого инфекционного комплекса для больных коронавирусом в поселении Вороновское Новой Москвы. Этот объект, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, был построен в рекордно короткий срок – за месяц и уже с конца апреля начал прием пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/391075
Теги:
Россия, строительство, трудовая миграция, Мигрант
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