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Внимание, розыск! В Бишкеке пропал шестилетний мальчик

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 16 августа, пропал шестилетний мальчик Шамшиев Чынгыз Уланович. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По сведениям матери Н.Н., Чынгыз 22 января 2014 года рождения вышел из дома в жилмассиве "Ак-Орго" примерно в 17.20 и не вернулся.

В настоящее время местонахождение пропавшего мальчика неизвестно. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек.

Приметы: рост примерно 130-134 см, глаза карие, среднего телосложения, волосы короткие коричневого цвета.

Особые приметы: на левой ключице имеется шрам, страдает аутизмом, плохо разговаривает.

Был одет: оранжевая футболка, серые штаны, на ногах синие шлепанцы.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Шамшиева Чынгыза Улановича , просьба сообщит по следующим номерам телефонов:0(555) 102-149, 0(502) 102-149, 0(703) 686- 883, 0(707) 557-887, 0(707) 557-887 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/391083
Теги:
розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок, УВД
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