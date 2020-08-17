Сотрудники милиции Ленинского района нашли ранее пропавшего мальчика

Найден шестилетний Чынгыз, который пропал несколько часов назад в Бишкеке. Об этом сообщает УВД Ленинского района столицы.

16 августа 2020 года в УВД Ленинского района г.Бишкек обратилась жительница столицы Н.Н. с просьбой оказать содействие в поиске малолетнего сына Ш.Ч. 2014 года рождения, который потерялся в жилмассиве "Ак-Өргө".

В этот же день, при проведении активных поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками милиции УВД Ленинского района возле магазина "Нурдан", расположенного в жилмассиве "Ак-Ордо" был найден ранее пропавший мальчик Ш.Ч. 2014 года рождения. Его передали родителям целым и невредимым.

Родители мальчика выразили благодарность сотрудникам милиции за оказанную своевременную оперативную помощь.

УВД Ленинского района г. Бишкек напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности гражданам или членам вашей семьи, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение милиции и звоните по номеру 102.