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Сотрудники милиции Ленинского района нашли ранее пропавшего мальчика

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- Екатерина Улитина
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Найден шестилетний Чынгыз, который пропал несколько часов назад в Бишкеке. Об этом сообщает УВД Ленинского района столицы.

16 августа 2020 года в УВД Ленинского района г.Бишкек обратилась жительница столицы Н.Н. с просьбой оказать содействие в поиске малолетнего сына Ш.Ч. 2014 года рождения, который потерялся в жилмассиве "Ак-Өргө".

В этот же день, при проведении активных поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками милиции УВД Ленинского района возле магазина "Нурдан", расположенного в жилмассиве "Ак-Ордо" был найден ранее пропавший мальчик Ш.Ч. 2014 года рождения. Его передали родителям целым и невредимым.

Родители мальчика выразили благодарность сотрудникам милиции за оказанную своевременную оперативную помощь.

УВД Ленинского района г. Бишкек напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности гражданам или членам вашей семьи, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение милиции и звоните по номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/391084
Теги:
розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок, УВД
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