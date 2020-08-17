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Техликбез: Моторное масло в воздушном фильтре

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Ситуация, когда при плановом ТО мастер выносит воздушный фильтр и показывает владельцу отчетливые следы моторного масла, похожа на фильм ужасов. Попадание ГСМ в "воздухозабор" - так себе симптом. Ведь это толстый намек на неисправность самого дорогого и сложного в ремонте узла любого автомобиля - мотора.

Учитывая повсеместное желание провести комплексную замену агрегата, вместо того чтобы разбирать да искать причину, счет будет шестизначным. Но так ли страшен черт, как его малюют?

Первой и ключевой причиной попадания масла в "воздухан" являются забитые каналы в головке блока цилиндров. Тут сразу в голову приходят и многочасовые пробки, и несоблюдение сервисного интервала, и масло "по скидке". Несомненно, такой подход достаточно быстро отправит сложный современный двигатель на свалку, а дилеру многократно выгоднее убедить своего клиента в непригодности узла к ремонту. Но соглашаться на очередной кредит с ходу не стоит, ведь двигатель по меньшей мере можно попробовать раскоксовать - методик и автохимии полным–полно. Более того: масляные каналы "рубахи" - далеко не единственная причина попадания моторного масла в корпус воздушного фильтра.

Эта "неприятность" может произойти еще и благодаря повышенному износу колец на поршнях, которые отвечают за компрессию внутри цилиндров и толщину масляной пленки на стенках. Если выхлоп стал сизым, то недурственно было бы перед постановкой на ремонт замерить компрессию в цилиндрах - вполне вероятно, что беда кроется именно в кольцах. Они изнашиваются, давление в картере растет, а клапан вентиляции картерных газов начинает сбрасывать излишки. Куда, как выдумаете? Правильно, в систему забора воздуха. То есть непосредственно в воздушный фильтр.

Кстати, о клапане PCV вентиляции картера. Его, как ни странно, тоже периодически стоит чистить и даже менять. Обилие некачественного, зачастую контрафактного моторного масла, которое сейчас переполнило отечественный рынок, несмотря на все потуги нефтяных компаний, а также тяжелые условия эксплуатации - город с его дорожными заторами любым мотором переносится ничуть не легче, чем тяжелейшее бездорожье - делают свое "черное дело".

И "первой ласточкой", сигнализирующей о необходимости провести "большую уборку" в движке, будет как раз засорение того самого клапана принудительной вентиляции картера. Его внешний вид подскажет порядок дальнейших действий, но практика показывает, что два–три года в "каменных джунглях" для этого узла - абсолютный предел.

Очень жаль, что в мануалах по эксплуатации, а также в дилерских "свитках" этой операции нет, ведь проверка работы, а также чистка или замена датчика PCV значительно увеличивает срок службы двигателя. Особенно сложного современного, отягощенного турбиной. Ведь именно неисправный датчик может стать причиной того самого повышенного давления внутри картера и следующего за ним выброса масла непосредственно в воздушный фильтр.

Масло в воздушном фильтре - несомненный симптом некорректной работы мотора, но делать вывод и принимать решение о дальнейшей судьбе авто исключительно по увиденному нельзя. Важно осознать: двигателю требуется внимание, а машине в целом - капиталовложение.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/391085
Теги:
автомобили
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