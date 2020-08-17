Погода
$ 77.57 - 77.93
€ 91.05 - 92.55

Последний шанс поступить на бюджет

25  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки КР ранее объявило дополнительный прием на оставшиеся вакантными места в системе высшего образования.

Всего, по итогам трех туров в онлайн–системе, было зарегистрировано более 53 тысяч талонов, из них 21 тысяча 795 абитуриентов подтвердили свое желание обучаться в вузе: 4 тысячи 266 - на бюджетной основе, 17 тысяч 529 - на контрактной.

В этом году государство выделило 5 тысяч 705 мест на бесплатной основе. Однако немало бюджетных вакансий в вузах остались незаполненными. По итогам трех туров приемной кампании, оказались свободными 1 тысяча 439 мест на бюджете.

Истек последний в нынешнем году шанс поступить учиться за счет государства. Регистрация на вакансии завершилась в четверг. Правила приема такие же, как и в предыдущих турах.

Кандидаты должны были подтвердить свое желание обучаться до пяти часов вечера 17 августа. Заявки на контрактные отделения принимаются до 18 августа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391086
Теги:
абитуриент, вуз, Кыргызстан, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  