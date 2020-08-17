Последний шанс поступить на бюджет

Министерство образования и науки КР ранее объявило дополнительный прием на оставшиеся вакантными места в системе высшего образования.

Всего, по итогам трех туров в онлайн–системе, было зарегистрировано более 53 тысяч талонов, из них 21 тысяча 795 абитуриентов подтвердили свое желание обучаться в вузе: 4 тысячи 266 - на бюджетной основе, 17 тысяч 529 - на контрактной.

В этом году государство выделило 5 тысяч 705 мест на бесплатной основе. Однако немало бюджетных вакансий в вузах остались незаполненными. По итогам трех туров приемной кампании, оказались свободными 1 тысяча 439 мест на бюджете.

Истек последний в нынешнем году шанс поступить учиться за счет государства. Регистрация на вакансии завершилась в четверг. Правила приема такие же, как и в предыдущих турах.

Кандидаты должны были подтвердить свое желание обучаться до пяти часов вечера 17 августа. Заявки на контрактные отделения принимаются до 18 августа.