Коррупция в "Кыргыз Темир Жолу". ГКНБ задержал главного инспектора УГНС

Задержан главный инспектор УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает АКС ГКНБ.

Главным следственным управлением ГКНБ КР по материалам Антикоррупционной службы, продолжается досудебное производство по ряду уголовных дел, связанных с выводом крупных сумм денежных средств бывшим руководством госпредприятия "НК Кыргыз Темир Жолу".

"Следствием была пресечена деятельность устойчивой группы ответственных работников госпредприятия "НК Кыргыз Темир Жолу", представителей частных компаний-поставщиков, а также сотрудников контролирующих и проверяющих органов, чья преступная деятельность была направлена на вывод из госпредприятия крупных сумм денежных средств под видом поставок товаров, выполнения работ и оказания различных услуг по завышенным ценам", - напоминают в пресс-службе ведомства.

Так, на основании добытых неопровержимых доказательств, 14 августа был задержан главный инспектор управления по контролю за крупными налогоплательщиками ГНС при ПКР А.М, который являясь представителем власти, покровительствовал и был связан с отдельными компаниями, принимавшими участие в конкурсах ГП "НК Кыргыз Темир Жолу" и играл ключевую роль в функционировании отмеченной коррупционной схемы.

Задержанный А.М. был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, уведомлен о подозрении в преступлении по ст. 319 ч.1 УК КР (коррупция). 15 августа Первомайским районным судом г. Бишкек ему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется следствие.