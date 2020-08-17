Погода
$ 77.57 - 77.93
€ 91.05 - 92.55

Коррупция в "Кыргыз Темир Жолу". ГКНБ задержал главного инспектора УГНС

263  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан главный инспектор УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает АКС ГКНБ.

Главным следственным управлением ГКНБ КР по материалам Антикоррупционной службы, продолжается досудебное производство по ряду уголовных дел, связанных с выводом крупных сумм денежных средств бывшим руководством госпредприятия "НК Кыргыз Темир Жолу".

"Следствием была пресечена деятельность устойчивой группы ответственных работников госпредприятия "НК Кыргыз Темир Жолу", представителей частных компаний-поставщиков, а также сотрудников контролирующих и проверяющих органов, чья преступная деятельность была направлена на вывод из госпредприятия крупных сумм денежных средств под видом поставок товаров, выполнения работ и оказания различных услуг по завышенным ценам", - напоминают в пресс-службе ведомства.

Так, на основании добытых неопровержимых доказательств, 14 августа был задержан главный инспектор управления по контролю за крупными налогоплательщиками ГНС при ПКР А.М, который являясь представителем власти, покровительствовал и был связан с отдельными компаниями, принимавшими участие в конкурсах ГП "НК Кыргыз Темир Жолу" и играл ключевую роль в функционировании отмеченной коррупционной схемы.

Задержанный А.М. был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, уведомлен о подозрении в преступлении по ст. 319 ч.1 УК КР (коррупция). 15 августа Первомайским районным судом г. Бишкек ему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391090
Теги:
ГКНБ, ГНС, Кыргыз темир жолу, коррупция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  