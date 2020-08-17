В Чолпон-Ате за наркотики задержан член ОПГ по кличке Нуке

В Чолпон-Ате за хранение наркотических веществ задержан член ОПГ по кличке Нуке. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В правоохранительных органах сообщили, что поступила оперативная информация о том, что в доме одного из жителей хранятся наркотики. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемым является 23-летний местный житель Э.Э.

"В рамках досудебного производства был осуществлен санкционированный обыск в доме подозреваемого, где было обнаружено и изъято в целлофановом пакете мелкая партия вещества - темно-зеленого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. При контрольном взвешивании, вес изъятого вещества составил 295 граммов. Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество относиться к наркотическому веществу – марихуана", - сообщили в УВД области.

Задержанный был водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района, до избрания меры пресечения в суде.